علاء ميهوب يكشف حقيقة رفضه تولي منصب المدرب العام للأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، على عودة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي مرة أخرى قائلا: «كنت مرشحا أنا وكابتن سامي الشيشيني، ولا أعلق على القرارات».

ونفى ميهوب في تصريحات تليفزيونية، ما تردد حول رفضه الانضمام إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي كمدرب عام قائلا: «لم أتلق أي عرض من القلعة الحمراء، لكن ما تردد حول رفضي الانضمام كون التجربة لن تضيف لي ولن أستفاد من العمل مع موسيماني، أمرا عاريا من الصحية»، مؤكدا أنه ين يرفض أي ترشيح من الأهلي لتولي المسئولية في أي وقت.

وأعرب عن سعادته بترحيب الجمهور به بعد طرح اسمه للانضمام للجهاز الفني للأهلي، معلقا «البعض روج لرفضي الانضمام إلى الأهلي».

وأكد أهمية دور المدرب العام في الجهاز الفني، كونه بمثابة حلقة وصل بين اللاعبين والمدير الفني.