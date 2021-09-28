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محافظ سوهاج يتفقد تطوير كورنيش النيل بالمراغة بتكلفة 6 ملايين و230 ألف جنيه

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محافظ سوهاج يتفقد تطوير كورنيش النيل بالمراغة بتكلفة 6 ملايين و230 ألف جنيه محافظ سوهاج يتفقد تطوير كورنيش النيل بالمراغة بتكلفة 6 ملايين و230 ألف جنيه

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تفقد اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال تجديد وتطوير كورنيش النيل بمدينة المراغة، بإجمالى تكلفة تبلغ 6 ملايين و230 ألف جنيه.

وقال المحافظ، أن المشروع يأتى ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد ، الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل المراكز والمدن، وخلق متنزهات ومتنفسات طبيعية للأهالي والمواطنين بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ- انه استمع خلال جولته التي رافقه فيها حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة، والمهندس عابد حسين مدير عام حماية النيل بسوهاج- إلى شرح مفصل عن عملية التطوير والإحلال والتجديد للكورنيش، والتي تشمل إنشاء ممشى سياحي بطول 575 مترا بتكلفة 4 ملايين و200 ألف جنيه، وتطوير الكورنيش بتكلفة 2 مليون و30 ألف جنيه، حيث يتم إنشاء سور فاصل بالحجر الفرعوني للكورنيش، وأعمال تركيب الانترلوك والبرجولات، بالإضافة إلى تدبيش جانب النهر بداية من مرسي العبارات وصولاً إلى مدرسة مصطفى كامل الإعدادية.

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية استغلال المساحات المناسبة بالكورنيش لإنشاء أماكن الخدمات العامة للمواطنين، موجها بتطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال التنفيذ، والإلتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومراعاة الجدول الزمني للإنتهاء من المشروع وفقا للمواعيد المحددة.

المصرى اليوم

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