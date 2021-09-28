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محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الرعاية لضحايا حريق قرية أبو تمادة

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محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الرعاية لضحايا حريق قرية أبو تمادة محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الرعاية لضحايا حريق قرية أبو تمادة

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة استقبال المصابين في حادث حريق منزل بقرية أبوتماده التابعة لمركز كفر الشيخ، وتقديم كافة الرعاية لهم والخدمات الطبية، مقدما العزاء لأسر المتوفيين في الحادث.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع أعمال اخماد الحريق، موجهاً الحماية المدنية بسرعة الانتقال لموقع الحريق، لإخماد النيران.

كما وجه إسعاف كفر الشيخ بسرعة نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، ووجه بموافاته بتقرير عن أسباب الحريق.

وأسفر الحريق الذي شب بمنزل مكون من 3 طوابق بالقرية عن مصرع طفل وسيدة، وإصابة 9 آخرين.

المصرى اليوم

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