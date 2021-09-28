انتشار بقعة سولار في نيل المنصورة.. والبيئة تحاصرها بالقش

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انتشرت بقعة سولار كبيرة، اليوم، بجوار كوبري جامعة المنصورة ومأخذ محطة مياه ميت خميس، وتم تشكيل لجنة من البيئة وشركة مياه الشرب وشرطة المسطحات لمحاصرتها قبل امتدادها لمياه الشرب.

وكانت شركة مياه الدقهلية تلقت بلاغا، اليوم الاثنين، بانتشار بقعة سولار بالقرب من كوبرى الجامعة ومأخذ محطة مياه ميت خميس، بطول 120 متر، وأعلنت الشركة المياه بالدقهلية وجهاز شؤون البيئة حالة الطوارىء، للسيطرة على بقعة التلوث باستخدام بالات قش الأرز لامتصاص السولار.

وأعلن جهاز شؤون البيئة، ممثلاً في الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بالمنصورة، عن تشكيل لجنة من كل من مدير عام نوعية البيئة، ومدير إدارة التفتيش البيئي، ومعمل القياسات البيئية بالفرع، وتوجهوا إلى موقع البلاغ، للتعامل مع بقعة التلوث، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات المائية، وشركة مياه الشرب، وحماية النيل بالدقهلية.

وأكدت مصادر بجهاز شؤون البيئة أنه اللجنة بمعاونة الجهات المختصة والمشاركة في التعامل مع البقعة، التي بلغ طولها حوالي 120 متراً، وذلك عن طريق نقل بالات قش الأرز بامتداد نهر النيل، لمحاصرة موقع البقعة لتجميعها والسيطرة عليها ومنع انتشارها.

وقررت شكة المياه من وقف محطة مياه ميت خميس خلال فترة امتصاص السولار خوفا من دخوله لمأخذ المياه وأكدت الشركة سلامة مياه الشرب بالمحطة وعدم تلوثها نهائيا حيث كانت البقعة بعيدا عن المأخذ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنه وصولها للمأخذ .

كما قام كل من معمل القياسات البيئية بفرع جهاز شؤون البيئة، ومعمل شركة مياه الشرب بالدقهلية، بسحب عينات من المياه بامتداد بقعة السولار، وتمت السيطرة ومحاصرة البقعة بالقش وإزالتها وشفطها بالتعاون مع الجهات المشاركة.