أخبار عاجلة

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو -
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صلاح يتصدر -
حجازى الأفضل فى الجولة السابعة بالدورى السعودى -
تقييم مذهل للملك محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي -
لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر -
«فيروس X».. الصين تحذر من وباء جديد يغزو العالم في المستقبل -
«مصايف الإسكندرية» تشن حملات مفاجئة على 34 منشأة بـ3 أحياء (صور) -
طبيب الأهلي يقضي فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي -
٤٦٠٠ جنيها سعر قنطار القطن في مزاد أبو الأخضر بالزقازيق -
وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون كليتي طب الأسنان والذكاء الاصطناعي ومركز القياس والتقويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ارتفاع ملحوظ في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

Print
ارتفاع ملحوظ في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي ارتفاع ملحوظ في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 588 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255059 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 302327 من ضمنهم 255059 حالة تم شفاؤها، و17224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو

لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر

لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر

«متعدش وعيش».. رسالة من فناني مصر لمرضى نقص الصفائح الدموية المناعي حول العالم

«متعدش وعيش».. رسالة من فناني مصر لمرضى نقص الصفائح الدموية المناعي حول العالم

بعد إلغاء حفلته بمصر بسبب قضايا تحرش.. سعد لمجرد يظهر من جديد مع أمير كرارة

بعد إلغاء حفلته بمصر بسبب قضايا تحرش.. سعد لمجرد يظهر من جديد مع أمير كرارة