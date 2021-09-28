أخبار عاجلة

"الملكية الفكرية" تتلف 3.5 مليون مصنّف منتهِك للحقوق -
"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية -
"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة -
"سبق" تكشف كواليس لقاء أمير عسير وضيفه "المواطن" -
الرياض تستضيف الملتقى الدولي "تعزيز الصداقة بين الأمم والشعوب" -
رئيس هيئة الأدب: تطوير صناعة النشر مسؤولية مشتركة -
«بتصويت الجمهور».. المهرجان القومي للمسرح يستحدث جائزة جديدة -
ضبط متهم بتجارة السلاح فى الاسكندرية -
«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا -
مايا مرسي تهنئ السفيرة مشيرة خطاب كأول سيدة تتولى رئاسة القومي لحقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكشف عن مقيمة تخبئ عربة "بطاطس مقلية" داخل دورات مياه في الطائف

Print
تتجوَّل بها للبيع مدعية أنها من الأُسر المنتجة.. و"الأمانة" تطبِّق الجزاءات بحقها

الكشف عن مقيمة تخبئ عربة

تفاعلت أمانة محافظة الطائف ممثلة في"وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، عن طريق بلدية شرق، مع بلاغ قدَّمته مواطنة، تؤكد من خلاله مشاهدتها "مقيمة" عند دورات المياه النسائية خارج متنزه الردف، وتخبئ بداخلها عربة خاصة ببيع البطاطس المقلية والبليلة، وتعود في اليوم التالي لممارسة البيع عليها.

مراقبو البلدية بمتابعة من أمين الطائف، الدكتور أحمد عزيز القثامي، حضروا بالموقع، وتمت مصادرة عربة بيع البطاطس التي خُبئت من قِبل المرأة المقيمة داخل دورات المياه، فيما كُشف عن ادعائها أنها من "الأسر المنتجة".

وقد جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حيال المخالفة.

الكشف عن مقيمة تخبئ عربة

الكشف عن مقيمة تخبئ عربة

الكشف عن مقيمة تخبئ عربة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الملكية الفكرية" تتلف 3.5 مليون مصنّف منتهِك للحقوق

"الملكية الفكرية" تتلف 3.5 مليون مصنّف منتهِك للحقوق

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية

"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة

"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة

"سبق" تكشف كواليس لقاء أمير عسير وضيفه "المواطن"

"سبق" تكشف كواليس لقاء أمير عسير وضيفه "المواطن"