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زوجة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة : «العريس المتريش طلع ابن أمه»

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زوجة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة : «العريس المتريش طلع ابن أمه» زوجة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة : «العريس المتريش طلع ابن أمه»

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شابة ثلاثينية جلست امام مكتب تسوية النزاعات الاسرية بالقاهرة تطلب اقامة دعوي خلع ولا تريد تصالح، بل واصرت على رفض أي محاولات من خبراء التسوية للإصلاح بينها وبين زوجها.


قالت الزوجة صاحبة الدعوي: مش ممكن اكون متجوزة جوزي وامه في نفس الوقت، مين ترضي ان حماتها تبقي عارفة تفاصيل كل حاجة في حياتها، لأ وتعرفني انها عارفة كل صغيرة وكبيرة عشان تغيظني. واضافت الزوجة: جوزي فعلا انسان طيب ويبدو للجميع انه زوج مثالي، من وقت ما اتقدملي وكل اللي حواليا كانو شايفينه عريس لقطة. شاب ميسور الحال على مستوي علمي واجتماعي محترم، ويمكن ده خللاني اوافق على الجواز بسرعة، عشان كده ما اكتشفتش عيوبه الخطيرة دي غير بعد الجواز.


وتقول مقيمة الدعوي: من اول يوم جواز وامه تقريبا عايشه معانا، ادق تفاصيل حياتنا تعرفها، ده غير المكالمات المستمرة بينها وبين ابنها واللي فيها بيديها تقرير مفصل عن كل حاجة في يومنا. ده حالي على مدار سنة ونص جواز، إلى ان وصلت لمرحلة لم اعد قرة على التحمل وطلبت الطلاق، لكنها هي من طلبت من زوجي رفض تطليقي بحجة حرصها على استقرار حياتنا، لكني قررت اللجوء للمحكمة واقامة دعوي الخلع لثقتي في ان الحال لن يتغير وانها مجرد تمثيليات سبق وتكررت عشرات المرات في كل مرة كنا نتشاجر فيها اما وزوجي ليعود الجال لما كان عليه دون أي تغيير.

المصرى اليوم

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