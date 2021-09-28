أخبار عاجلة

"الملكية الفكرية" تتلف 3.5 مليون مصنّف منتهِك للحقوق -
"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية -
"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة -
"سبق" تكشف كواليس لقاء أمير عسير وضيفه "المواطن" -
الرياض تستضيف الملتقى الدولي "تعزيز الصداقة بين الأمم والشعوب" -
رئيس هيئة الأدب: تطوير صناعة النشر مسؤولية مشتركة -
«بتصويت الجمهور».. المهرجان القومي للمسرح يستحدث جائزة جديدة -
ضبط متهم بتجارة السلاح فى الاسكندرية -
«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا -
مايا مرسي تهنئ السفيرة مشيرة خطاب كأول سيدة تتولى رئاسة القومي لحقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

«أشعلوا النار بالمجنى عليهما».. الإعدام والمؤبد لـ6 عناصر إرهابية قتلوا شابا وأصابوا والده بالدقهلية

Print
«أشعلوا النار بالمجنى عليهما».. الإعدام والمؤبد لـ6 عناصر إرهابية قتلوا شابا وأصابوا والده بالدقهلية «أشعلوا النار بالمجنى عليهما».. الإعدام والمؤبد لـ6 عناصر إرهابية قتلوا شابا وأصابوا والده بالدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، بإعدام شخصين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، والسجن المؤبد على 4 عناصر آخرين، لقيامهم في غضون عام 2014 بقتل شاب وإصابة والده بقرية منشية بطاش التابعة لمركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلية، باشعال النيران فيهما حال عودتهما من عملهما باستخدام قنابل المولوتوف .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار محمد عبدالغفار، والمستشار ياسر عبدالقادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة، سكرتارية محمد عيسى عمر ومحمد رضوان عوضين ووليد الكردي.

حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا لكل من: أحمد محمد فوزي أبوالهدى، ومعاذ جمال السيد عامر، بعدما ورود رأي مفتي الجمهورية في قرار إعدامهما، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين آخرين وجميعهم ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي وذلك لقيامهم بقتل «محمد رجب محمد سليمان»، 27 سنة موظف فرد أمن بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الأزهر في غضون عام 2014، وإصابة والده 57 سنة موظف أمن بكلية جامعة الأزهر بالمنصورة، والمقيمان بقرية منشية بطاش مركز تمي الامديد، بعدما أشعلوا النيران فيهما بعدما أمطروهم بقنابل المولوتوف حال عودتهما من أعمالهم كحرس إداري في الكلية، وهما يستقلان دراجة نارية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في يوم 25 سبتمبر 2014 الساعة التاسعة صباحا وحال ركوب المجني عليهما «الابن والأب» دراجة نارية على طريق «كوم الدربى – تلبانة» بدائرة مركز المنصورة فوجئوا بالمتهمين يلقون عليهم زجاجات مولوتوف وهو ما تسبب في امساك النيران في الابن والأب والموتوسيكل وتم نقل كل من الأب والابن إلى المستشفى وتوفي الابن بعد 12 يوما متأثرا باصابته .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تقييم مذهل للملك محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

تقييم مذهل للملك محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر

لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر

«فيروس X».. الصين تحذر من وباء جديد يغزو العالم في المستقبل

«فيروس X».. الصين تحذر من وباء جديد يغزو العالم في المستقبل

«مصايف الإسكندرية» تشن حملات مفاجئة على 34 منشأة بـ3 أحياء (صور)

«مصايف الإسكندرية» تشن حملات مفاجئة على 34 منشأة بـ3 أحياء (صور)