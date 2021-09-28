«أشعلوا النار بالمجنى عليهما».. الإعدام والمؤبد لـ6 عناصر إرهابية قتلوا شابا وأصابوا والده بالدقهلية

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قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، بإعدام شخصين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، والسجن المؤبد على 4 عناصر آخرين، لقيامهم في غضون عام 2014 بقتل شاب وإصابة والده بقرية منشية بطاش التابعة لمركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلية، باشعال النيران فيهما حال عودتهما من عملهما باستخدام قنابل المولوتوف .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار محمد عبدالغفار، والمستشار ياسر عبدالقادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة، سكرتارية محمد عيسى عمر ومحمد رضوان عوضين ووليد الكردي.

حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا لكل من: أحمد محمد فوزي أبوالهدى، ومعاذ جمال السيد عامر، بعدما ورود رأي مفتي الجمهورية في قرار إعدامهما، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين آخرين وجميعهم ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي وذلك لقيامهم بقتل «محمد رجب محمد سليمان»، 27 سنة موظف فرد أمن بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الأزهر في غضون عام 2014، وإصابة والده 57 سنة موظف أمن بكلية جامعة الأزهر بالمنصورة، والمقيمان بقرية منشية بطاش مركز تمي الامديد، بعدما أشعلوا النيران فيهما بعدما أمطروهم بقنابل المولوتوف حال عودتهما من أعمالهم كحرس إداري في الكلية، وهما يستقلان دراجة نارية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في يوم 25 سبتمبر 2014 الساعة التاسعة صباحا وحال ركوب المجني عليهما «الابن والأب» دراجة نارية على طريق «كوم الدربى – تلبانة» بدائرة مركز المنصورة فوجئوا بالمتهمين يلقون عليهم زجاجات مولوتوف وهو ما تسبب في امساك النيران في الابن والأب والموتوسيكل وتم نقل كل من الأب والابن إلى المستشفى وتوفي الابن بعد 12 يوما متأثرا باصابته .