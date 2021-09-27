جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب لسلاح أبيض وعدد من الأقراص بالمخدرة

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتي تهريب لعدد 2 سلاح أبيض وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

وكانت المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي حيث استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد جمال الدين تلاحظ له وجود سيفين داخل حقائبه.

قام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود السيفين بين طيات ملابسه داخل حقائبه .

قام صبحي ربيع مدير الجمرك بإبلاغ ادارة شرطة الحماية المدنية بالمطار والذي جاء تقرير المقدم محمد داود بأن السلاح محظور حيازته طبقا للقانون رقم لسنة 394 لسنة 1954

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف استوقف محمد عمر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة ابراهيم طه شاهين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود شرائط أدوية .

قام عمرو العميري، بتكليف محمود أحمد عبدالمطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 64 شريط بهم 668 قرص من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات .

قرر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب برقمى 121 و122 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .