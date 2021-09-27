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الصحة : النزول بأعمار الأطفال في تلقي اللقاح تدريجيا

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الصحة : النزول بأعمار الأطفال في تلقي اللقاح تدريجيا الصحة : النزول بأعمار الأطفال في تلقي اللقاح تدريجيا

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قالت الدكتور نهى عصام مستشار، وزيرة الصحة للأبحاث، إن تحديد الأعمار المناسبة لتلقي اللقاح بالنسبة للأطفال يخضع لعملية تدريجية تماماً كما يحدث في الأبحاث.

وأضافت نهى عصام في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناه «اون اى»: «سيتم النزول بأعمار الأطفال من متلقي اللقاح تدريجياً تماماً كما يحدث في الأبحاث، فمثلاً الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية الدولية تناولت في البداية الفئة العمرية ما بين 12-18 سنة، ثم بدأت الأبحاث في الأقل عمراً، حتى وصلت لثلاث سنوات فيما يخص لقاح فايزر، ووجدنا أيضاً في الدوريات أن لقاح سينوفاك بدأ يتحدث عن تلقيح أطفال في أعمار ستة أشهر».

وكشفت أن سينوفاك سجل أبحاثاً في تطعيم الأطفال قائلة: «لازلنا في طور الأبحاث، وهناك خط فاصل بين البحث العلمي والتطبيق والحاصل على إجازة تلقيح الأطفال حتى الآن هو لقاح فايزر وبدأ سينوفاك في تقديم أوراقه لتطعيم الفئة العمرية ما بين 12-18 عاماً في عدة جهات، وبالفعل بعض الدول بدأت تفعيل ذلك».

أكملت: «بالنسبة لمصير سينوفاك فيما يخص الأطفال في يتم دراسته ومصر تعتمد في تطعيم المواطنين على استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطورة، وتقدر بنحو 20 مليون مواطن بالإضافة للاضطرار لتطعيم فئات عمرية أصغر في الفترة القادمة من أجل المدارس والثانوية العامة وسيتم ذلك تدريجياً في المستقبل».

المصرى اليوم

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