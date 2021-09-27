مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

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تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران ترانزيت مطار القاهرة الغردقة رقم MS 044 القادمة من مطار القاهرة الدولي اشتبه محمد على فايد مأمور الجمرك في راكب بلجيكى من أصل مصرى قادم ترانزيت من أمستردام- مطار القاهرة- الغردقة أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد قرشى تحت اشراف خالد يحيى رئيس قسم الفحص بالاشعة فتلاحظ وجود أشرطة دواء بحقائب الراكب.

وتم تكليف فتحي محمد عبدالحافظ مأمور التفتيش تحت إشراف الاستاذ راضي مجدي مدير الحركه بتفتيش امتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود 12 شريط باجمالي 116 قرص من عقار ترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقيبه.

قرر أحمد القرنشاوى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.