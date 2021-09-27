محل تجاري يمارس الصيدلة فى البحيرة.. ضبط 3.6 ألف نوع دواء

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قامت حملة من إدارة الرقابة والمتابعة في محافظة البحيرة بالتنسيق مديرية التموين وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، بحملة مكبرة على الأسواق في إيتاي البارود.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط المخالفين.

وأسفرت حملة الرقابة والمتابعة في البحيرة عن ضبط أحد المحال التجارية (ليس صيدلية) ويقوم بممارسة مهنة الصيدلة وبيع أدوية ويديره شخص غير مؤهل لتلك المهنة.

وتم ضبط عدد ٣٤٩٨ صنف من الأدوية البشرية المضبوطة الصلاحية، لكنها بدون فواتير تدل على مصدرها من الادوية البشرية.

وتم ضبط أيضًا عدد ١٢٠ صنفًا من الأدوية المنتهية الصلاحية على أرفف المحل معدة للبيع، كما تم ضبط عدد ٢٨ صنفًا من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها.