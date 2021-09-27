«انكتبلي عمر جديد».. نجاة المخرج أحمد خالد أمين من حادث (صورة)

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تعرض المخرج أحمد خالد أمين لحادث، لم يكشف عن تفاصيله أدى إلى إصابة يده اليمنى بـ 12 غرزة .

ونشر خالد أمين صورة إصابة يديه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «الحمد لله.. حادث بسيط الحمد لله بس بجد انكتبلي عمر جديد.. أنا تمام الحمد لله 12 غرزة بس على الماشي كده».

أحمد خالد أمين

من ناحية أخرى، يعرض للمخرج أحمد خالد أمين حاليا، حدوتة «قلب مفتوح» على قناة الحياة، ضمن أحداث مسلسل «ورا كل باب» ويشارك في بطولتها الفنانين كمال أبورية، وعماد رشاد، وهايدي رفعت، ويوسف الأسدي، ونور إيهاب، وفيدرا، وميدو عادل، ورانيا الملاح، ومحمد الدقاق.