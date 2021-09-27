الإعدام والمؤبد لـ12 إخوانيا بالدقهلية.. والمحكمة: كونوا خلية إرهابية وقتلوا أمين شرطة وخاله

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، الاثنين، بالإعدام على 3 أشخاص، والسجن المؤبد على 9 آخرين، وبالسجن 10 سنوات على متهم واحد، وبراءة 6 آخرين، وجميعهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، لقيامهم في غضون عام 2014 بقتل أمين شرطة بإدارة أمن الموانىء وخاله في قرية النزهه التابعة لمركز المنصورة، بأن أمطروهم بالذخيرة حسب تقرير النيابة العامة وكونوا خلية إرهابية تستهدف تنفيذ عمليات نوعية بين قوات الشرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشارين محمد عبدالغفار، وياسر عبدالقادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة، سكرتارية محمد عيسى عمر ومحمد رضوان عوضين ووليد الكردي.

حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا على 3 متهمين بعد ورود رأي المفتي في قرار إعدامهم وهم: أحمد أمين محمد كمال عبدالعال، وأحمد محمد محمد فوزي «هارب» وأكدت أسرته وفاته، وأحمد محمد حسن سليمان، بالإضافة إلى صدور حكم بالسجن المؤبد على 9 آخرين من أعضاء الخلية الارهابية، وبالسجن 10 سنوات على متهم آخر، بالإضافة إلى براءة 6 متهمين .

كانت النيابة العامة أحالت 19 متهما لمحكمة الجنايات بالمنصورة بعدما وجهت لهم اتهامات بقتل كل من: عبدالباسط أحمد المتولي المتولي الشناوي، 29 سنة، أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ بمطار العريش وخاله رضا رياض معوض عبدالله الجندي، 37 سنة سائق بقرية «النزهة» دائرة مركز المنصورة متأثرين بإصابتهما بعدة طلقات نارية وتوصلت تحريات مباحث الدقهلية، في هذا الوقت، أن المتهمين كونوا فيما بينهم خلية إرهابية تستهدف القيام بالعمليات النوعية بنطاق محافظة الدقهلية وتولوا تمويلها مادياً وحيازة أسلحة نارية «آلية» وذخائر بقصد استخدامها في العمليات النوعية علاوة على تصنيعهم لمواد متفجرة وعبوات ناسفة لزرعها بجوار المقرات الشرطية وخط سير القوات والتمركزات الأمنية .