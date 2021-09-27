محمد فاروق: شوقي غريب عاد للمنتخب الأولمبي بسبب «فينجادا»

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أكد الإعلامي محمد فاروق، أن شوقي غريب، يملك خبرات كبيرة في مجال التدريب، موضحا أن البرتغالي نيلو فينجادا هو من أوصى بعودته مرة أخرى لتدريب المنتخب الأولمبي.

وقال فاروق في برنامجه «البريمو» المذاع على قناة «TEN»: «شوقي غريب تمت اقالته في الشهر الماضي وعاد مرة أخرى في الشهر الحالي، وهناك العديد من التساؤلات على السوشيال ميديا بسبب هذا القرار من جانب اتحاد الكرة».

وأضاف: «البعض اعتبر قرار إعادة شوقي غريب لقيادة المنتخب الأوليمبي»قرار سليم«لخبرته مع تلك المرحلة السنية»