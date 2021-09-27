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عبدالعال: قرار عودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي «تهريج»

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عبدالعال: قرار عودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي «تهريج» عبدالعال: قرار عودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي «تهريج»

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شن رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوما حادا على اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بسبب قرار عودة شوقي غريب من جديد لتولى المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «ماذ قدم شوقي غريب مع الأولمبي حتي يعود من جديد؟، شوقي غريب لم يقدم أي أداء في أولمبياد طوكيو على الرغم من امتلاكه أفضل لاعبين في ولكنه فشل في تقديم أداء مميز».

وأضاف: «قرار عودة شوقي غريب»تهريج«، وهناك أشياء غريبة تحدث من اتحاد الكرة، ما يحدث غير مبرر على الإطلاق».

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد أعلنت عن تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي وذلك بعد نحو شهرين من توجيه الشكر له عقب توديع أولمبياد طوكيو 2020 من الدور الثاني.

المصرى اليوم

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