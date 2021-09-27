20 مليونا معرضون للإصابة..الصحة تكشف سبب ارتفاع حالات كورونا وزيادة الوفيات

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قالت نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت تتزايد بداية من شهر سبتمبر وتوقع زيادة الوفيات يبدأ بعد زيادة الاصابات بأسبوعين .

وأضافت عاصم، في تصريحات تلفزيونية، أن تطعيم كورونا يساعد على تقليل الإصابة بالفيروس بالإضافة إلى خفض الوفيات، لافتة إلى ان مصر بها 20 مليون مواطن عرضة للمشاكل الصحية والوفاة التي تأتي من إصابات كورونا .

وأوضحت، أن جميع شركات اللقاحات قامت بعمل ابحاث من اجل تطعيم الاطفال ومنهم لقاح سينو فاك وفايزر وهو اللقاح الوحيد الذي حصل على موافقة تلقيح الاطفال وقريبا سيتم تلقيح الاطفال في مصر .