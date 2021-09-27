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القومي للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم

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القومي للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم القومي للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم

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كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبدالدايم أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل وبحضور مدير المهرجان الفنان القدير اسماعيل مختار .

وضمت لجنة المشاهدة واختيار العروض الذين تم منهم شهادات تقدير وشكر، الفنان القدير خالد الذهبي رئيسا، وعضوية كل من الفنان شادي الدالي، والناقد باسم صادق، والناقدة هند سلامة، ومهندس الديكور محمد هاشم.

كما أعلنت مقدمة الحفل الفنانة سهر الصايغ اسماء أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية وهم، الفنان الدكتور أحمد حلاوة رئيسا، وعضوية كلا من: الموسيقار على سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عوني، والكاتب السيد محمد على، ومهندس الديكور أيمن انور، والمخرج محمد عمر .

يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتى ٩ أكتوبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام شعار «الكاتب المسرحي المصري»ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

المصرى اليوم

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