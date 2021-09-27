بحضور أسرتي العروسين.. حفل زفاف «أوكراني» على شاطئ البحر الأحمر (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

على بعد امتار قليلة من شاطئ البحر الأحمر وفي الهواء الطلق، اختارت أسرة أوكرانية الجنسية أحد الفنادق بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر لاتمام الاحتفالات الخاصة بزواج الابنة الصغرى لها والتي تعمل مدونة مشهورة في أوكرانيا.

أقامت إدارة القرية السياحية أجواء احتفالية لاتمام حفل الزفاف وتم اختيار ربوة مرتفعة بالقرية لتكون مكان للاحتفال وتجهيز عدد من الكراسي وتقديم العصائر والمشروبات، وارتدي العريس والذي يدعي «باقل» بدلة الزفاف كما ارتدت العروس «ايرين» فستان الزفاف الأبيض، وتم اقامة ممر شرفي لسير العروسين.

وصل عدد المعازيم من أسرتي أهل العروسين إلى ١٦ شخصا، بالإضافة إلى عدد من العاملين بالفندق، وتم إجراء مراسم الزواج والزفاف في أجواء من الفرحة والسعادة، ومن المقرر أن يقضي العروسان أسبوعا كاملا بمرسي علم، حيث اختارت ادارة الفندق غرفة متميزة ومواجهة للبحر لإقامة العروسين.

وأكد أبوالحجاج العماري مدير المنتجع السياحي الذي اقيم به حفل الزفاف أن نجاح المنتجع في إقامة حفل زفاف الاخت الكبري منذ ٨ سنوات شحع الأسرة الأوكرانية على اقامة حفل زفاف الأخت الصغرى بمرسى علم، بالاضافة إلى حبهما لمرسي علم ومباه البحر والأعماق واختاروا اليوم العالمي للسياحة كموعد لاتمام زفافهما.

وأضاف «العماري» أن العروسين يعشقان السباحة وممارسة السنوركلينج أمام شاطئ الفندق، وأنهما قررا العودة لمرسي علم مرة أخرى خلال الاحتفال بالعام الأول على زفافهما.