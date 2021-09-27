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«الصحة» تكشف عدد المراكز المخصصة للطلاب لتلقي لقاح كورونا

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«الصحة» تكشف عدد المراكز المخصصة للطلاب لتلقي لقاح كورونا «الصحة» تكشف عدد المراكز المخصصة للطلاب لتلقي لقاح كورونا

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة أتاحت اليوم 1100 مركز تطعيم لتقلي اللقاح، حيث كان هناك 830 مركزًا للتطعيم على مستوى الجمهورية، اضيف إليها 270 مركز شباب على مستوى الجمهورية ضمن الرقم الاجمالي، ووهم جاهزين بالفعل للدخول في تقديم خدمات تلقي اللقاح لطلبة الجامعات.

وتابع «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «on»، مساء الإثنين، أن هناك آليتين لتقلي الطلاب اللقاح الاولى تتعلق بنحو 830 مركز تلقي لقاح على مستوى الجمهورية، حيث سيقوم الطالب بالتسجيل ويأخذ اللقاح في نفس اليوم خلال 24 ساعة من التسجيل.

وأضاف أن الطالب سيتلقى رسالة لتقلي اللقاح في أقرب مكان، وتم تخصيص ايقونة لهم باسم «طلبة التعليم العالي» لكي يكون بوسع الطالب اختيار اقرب مكان له.

المصرى اليوم

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