أخبار عاجلة

«بتصويت الجمهور».. المهرجان القومي للمسرح يستحدث جائزة جديدة -
ضبط متهم بتجارة السلاح فى الاسكندرية -
«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا -
مايا مرسي تهنئ السفيرة مشيرة خطاب كأول سيدة تتولى رئاسة القومي لحقوق الإنسان -
لافروف: نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها -
إحباط محاولة تهريب 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحرى -
رسميًا: أجايي يشكو الأهلي لـ «فيفا» -
بتهمة النصب ببيع وحدات سكنية في العاصمة الادارية.. القبض على صاحب مكتب تسويق عقاري -
وزير الخارجية : مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها -
خالد الغندور: «محمد صلاح الزملكاوي أسطورة صعب أن تتكرر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابة متحدِّث الخارجية الأمريكية بكورونا.. ونجاة الوزير "بلينكن"

Print
إصابة متحدِّث الخارجية الأمريكية بكورونا.. ونجاة الوزير "بلينكن" إصابة متحدِّث الخارجية الأمريكية بكورونا.. ونجاة الوزير "بلينكن"
قال إن الفحوصات أثبتت إصابته ودخل في عزل صحي لمدة 10 أيام

إصابة متحدِّث الخارجية الأمريكية بكورونا.. ونجاة الوزير

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت الوزارة أن نتيجة فحص الوزير أنتوني بلينكن جاءت سلبية رغم مخالطته برايس الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، قال برايس في تغريدة على "تويتر" إن "الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه"، مشيرًا إلى أنه "دخل في عزل صحي لمدة 10 أيام".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نتيجة فحص بلينكن لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وكان برايس على اتصال وثيق الأسبوع الماضي ببلينكن خلال اجتماعاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات

"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء

"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات

"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات

سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين"

سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين"