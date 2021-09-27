أخبار عاجلة

«بتصويت الجمهور».. المهرجان القومي للمسرح يستحدث جائزة جديدة -
ضبط متهم بتجارة السلاح فى الاسكندرية -
«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا -
مايا مرسي تهنئ السفيرة مشيرة خطاب كأول سيدة تتولى رئاسة القومي لحقوق الإنسان -
لافروف: نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها -
إحباط محاولة تهريب 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحرى -
رسميًا: أجايي يشكو الأهلي لـ «فيفا» -
بتهمة النصب ببيع وحدات سكنية في العاصمة الادارية.. القبض على صاحب مكتب تسويق عقاري -
وزير الخارجية : مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها -
خالد الغندور: «محمد صلاح الزملكاوي أسطورة صعب أن تتكرر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القوات الخاصة للأمن والحماية" تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة

Print
"القوات الخاصة للأمن والحماية" تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة "القوات الخاصة للأمن والحماية" تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة
كانوا ينقلون الرمال ويجرفون التربة.. وطُبِّقت بحقهم الإجراءات النظامية

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا وثلاثة مقيمين من الجنسيات الهندية واليمنية والسودانية؛ لمخالفتهم نظام البيئة بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك، وطبَّقت بحقهم الإجراءات النظامية من الجهات المختصة.

وحثَّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات

"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء

"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات

"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات

سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين"

سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين"