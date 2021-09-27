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الجيش اليمني: اكتشاف حقل ألغام فردية زرعها الحوثيون في الحديدة

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الجيش اليمني: اكتشاف حقل ألغام فردية زرعها الحوثيون في الحديدة الجيش اليمني: اكتشاف حقل ألغام فردية زرعها الحوثيون في الحديدة
الفريق الهندسي باشر على الفور نزعه وتفكيكه ويحتاج إلى وقت لتطهيره

الجيش اليمني: اكتشاف حقل ألغام فردية زرعها الحوثيون في الحديدة

اكتشف الجيش اليمني حقل ألغام فردية محرمة دولياً من مخلفات ميليشيات الحوثي في مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، بأن الحقل المكتشف يمتد على مساحات واسعة جنوب غرب حيس، ويحتوي كميات كبيرة من الألغام الفردية المحرم استخدامها بموجب اتفاقية أوتاوا. كما يحتوي ألغاماً مضادة للدروع حولتها الميليشيات الحوثية إلى ألغام فردية.

ولفت إلى أن الفريق الهندسي باشر على الفور نزع وتفكيك الحقل، ويحتاج إلى وقت لتطهيره بشكل تام.

وأوضح إعلام القوات المشتركة، أن الحقل مزروع بطريقة هندسية ومزدوجة ألغام فردية وأخرى مضادة للدروع تضمن التفخيخ الكامل للأرض المستهدفة.

يشار إلى أن ألغام الميليشيات الحوثية في تلك المنطقة كما في معظم المناطق المحررة بالساحل الغربي حرمت السكان النازحين العودة إلى ديارهم عقب تحرير مناطقهم، فضلاً عن حصد أرواح المئات من أهالي الساحل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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