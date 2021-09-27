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وزارة الصحة تعلن تطعيم 900 ألف من العاملين بمنظومة التعليم

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وزارة الصحة تعلن تطعيم 900 ألف من العاملين بمنظومة التعليم وزارة الصحة تعلن تطعيم 900 ألف من العاملين بمنظومة التعليم

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قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم تطعيم 900 ألف من العاملين في التربية والتعليم من أصل مليون عامل، مشدداً على أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من كافة العاملين في منظومة التربية والتعليم.

وناشد «مجاهد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة «ON»، أن جميع طلاب الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية والحكومية والأزهرية، التوجه إلى مراكز تلقي لقاح كورونا البالغ عددها 1100 مركز بمختلف ربوع البلاد، من أجل الحصول على التطعيم، مشيراً إلى تطعيم طلاب الجامعات مجاناً.

ولفت «مجاهد»، إلى أن هناك مراكز تطعيم ثابتة بالجامعات المصرية من أجل تطعيم العاملين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس، مشدداً على أن الدولة توفر كافة الإمكانيات الطبية من لقاحات وأدوية وبنية صحية قوية من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

المصرى اليوم

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