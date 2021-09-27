نسور قرطاج يسيطرون على جنسيات الدوري المصري

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أصبحت الأندية المصرية وجهة مفضلة للاعبي الكرة التونسية خلال المواسم الأخيرة، وتمكن بعضهم من حسم مقعدًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية للقطبين.



البداية التاريخية لنجوم نسور قرطاج في ملاعب الفراعنة

يرجع الظهور الأول لنجوم تونس في الدوري المصري عندما تعاقد الزمالك مع «يامن بن ذكري» في موسم 2007 ثم «وسام العابدي»، فيما أصبح «أنيس بو جلبان» أول تونسي يرتدي قميص النادي الأهلي خلال نفس العام.

وتوافد الكثير بعد ذلك ويأتي في مقدمتهم، على معلول لاعب الأهلي، الذي أنضم للفريق عام 2016 وحصد الكثير من البطولات، وفرجاني ساسي اللاعب السابق للزمالك الذي ارتدى القميص الأبيض في موسم 2018 وقدم مستوى جيد مع الفارس الأبيض وهو ما ساهم في الحصول على 5 بطولات، ويعد ساسي هو أغلى صفقة للاعب تونسي في الدوري المصري حيث بلغت قيمتها 80 مليون جنيه.

ولم يقتصر نصيب التوانسة في الملاعب المصرية على اللاعبين فقط ولكن امتدت لتشمل المقاعد الفنية، فتولى «نصر الدين نابي» تدريب الإسماعيلي كأول مدرب تونسي في الدوري المصري الممتاز، ولكن التجربة لم تنجح، وأقيل بعد 19 يومًا فقط من توليه المسؤولية بسبب تراجع النتائج.

ما الدوافع التي جعلت اللاعيبين التوانسة يشدوا الرحال للدوري المصري؟

ساهم تطور الدوري المصري كثيرًا، وارتفاع قيمته التسويقية في القارة الأفريقية لإلى جذب العناصر المميزة مهاريًا في دوريات شمال القارة، بالإضافة إلى العوامل المادية التي لعبت دورًا مهمًا، في سهولة التعاقدات مع هؤلاء اللاعيبين، بالمقارنة مع تونس التي تعاني من مشاكل في الجانب المادي جعلتها عاجزة عن تلبية تعهدتها تجاه اللاعيبين .

عدد المحترفين التوانسة في مصر؟

وبعد نجاح التجربة، يشهد الموسم الحالي في الدوري المصري تواجد 16 لاعبًا تونسيًا حتى الأن، والعدد قابل للزيادة نظرًا لعدم إغلاق فترة القيد الصيفي.

كما يتواجد المدرب التونسي «معين الشعباني» في القيادة الفنية للنادي المصري البورسعيدي بجهاز معاون يتواجد فيه مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق.

ويستعرض المصري اليوم أسماء اللاعبين التوانسة في هذا الموسم من الدوري المصري.

على معلول (الأهلي)، حمدي النقاز(الزمالك)، حمزة المثلوثي (الزمالك)، سيف الدين الجزيري(الزمالك)، فخر الدين بن يوسف(بيراميدز)، مروان الصحراوي (الإسماعيلي)، إلياس الجلاصي(المصري)، رفيق كابو (سموحة)، زياد بو غطاس (إنبي)، محمد على الجويني(طلائع الجيش)، هيثم الجويني(طلائع الجيش)، سيف تقى (سيراميكا كليوباترا)، فراس شواط (الشرقية للدخان)، محمد مثناني (البنك الأهلي)، عزمي غومة (فاركو)، أيمن الصفاقسي (فيوتشر).