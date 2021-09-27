مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

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ويستضيف ملعب بارك دي برنس لقاء باريس سان جيرمان أمام مانشيستر سيتي ويدخل فريق باريس في المركز الثاني بنقطة وحيدة بعد تعادله مع كلوب بروج، ويتربع السيتي على رأس المجموعة بثلاثة نقاط بعد فوزه الساحق على لايبزج بنتيجة 6/3.



مباريات يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

أياكس بيشكتاش شاختار أنتر ميلان لايبزج كلوب بروج ميلان اتليتكو مدريد بروسيا دورتموند سبورتنج لشبونة ريال مدريد شيريف

ثم يلتقي في مواجهة صعبة يوفينتوس وتشيلسي، الذي يدخل كل منهما برصيد ثلاثة نقاط بعد التغلب على مالمو، وزينيت سانت بطرسبرغ، فيسعى كل منهما لتحقيق صدارة المجموعة على حساب الأخر.

مباريات يوم الأربعاء لدوري أبطال أوروبا