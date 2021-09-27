تعرف على حالة الطقس بالكويت غدا الثلاثاء - 28/09/2021

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنين أن حالة طقس الغد الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 هو طقس حار إلى مائل للحرارة

حالة الطقس

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ليلًا

مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

درجة الحرارة العظمى : 41°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى : 26°ﻡ

حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.