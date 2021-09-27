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«انتشار الموجة الرابعة رهيب».. رئيس لجنة مكافحة كورونا يوجه تحذيرا للمصريين

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«انتشار الموجة الرابعة رهيب».. رئيس لجنة مكافحة كورونا يوجه تحذيرا للمصريين «انتشار الموجة الرابعة رهيب».. رئيس لجنة مكافحة كورونا يوجه تحذيرا للمصريين

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أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن لقاح كورونا لا يحمي من اللإصابة بدور الانفلونزا الموسمية ولابد من الحصول على اللقاحين ولا يوجد تضارب بين لقاحات كورونا والانفلونزا، مؤكدًا أن فيروسي كورونا والانفلونزا مختلفين تمامًا.

واضاف الدكتور حسام حسني، في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الاثنين، إذا كانت اللقاحات في وقت معين رفاهية.. اللقاحات الأن أصبحت إلزامية، قائلا «بتوسل إلى كل المصريين لو سمحتوا تسابقوا على الحصول على لقاحات كورونا».

وتابع أن الموجة الرابعة من خطورتها تتمثل في سرعة انتشارها بشكل رهيب، قائلًا: سرعة الانتشار الواقي منها هو تلقي اللقاحات.

المصرى اليوم

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