أخبار عاجلة

«جبالى» يحيل 8 اتفاقيات دولية اللى اللجان النوعية بالبرلمان -
«الأطباء» تنعى الشهيد 604 المتوفي بـ«كورونا» -
بدأ في الانحسار .. تطورات إعصار شاهين (بث مباشر) -
وزيرة الصحة تكشف موعد حصول طلاب الثانوية العامة على لقاح كورونا (فيديو) -
عروض مسرحية في 6 محافظات احتفاءً بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر (تفاصيل) -
"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات -
المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا ترقص على دفء شمس الخريف -
رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين -
حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ -
«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

المشدد10 سنوات وغرامة 100ألف جنية لمتهمين في الإتجار في المخدرات بالدرب الأحمر

Print
المشدد10 سنوات وغرامة 100ألف جنية لمتهمين في الإتجار في المخدرات بالدرب الأحمر المشدد10 سنوات وغرامة 100ألف جنية لمتهمين في الإتجار في المخدرات بالدرب الأحمر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد10سنوات وتغريمهما مبلغ قدره 100ألف جنية في اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالدرب الأحمر .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على وعضوية المستشارين محمد شعبان ومحمود محمد .

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار في المخدرات.

وتبين أن التحريات السرية أفادت أن المتهمين احرزا مواد مخدرة مسحوق الهيروين ،وتم القبض عليهما بعد إستصدار أذن من النيابة العامة،والقى القبض على المتهمين وداخلها 23 لفافة ورقية تحوى على مسحوق بيج اللون وتبين أنه مادة الهيروين المخدر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«جبالى» يحيل 8 اتفاقيات دولية اللى اللجان النوعية بالبرلمان

«جبالى» يحيل 8 اتفاقيات دولية اللى اللجان النوعية بالبرلمان

«الأطباء» تنعى الشهيد 604 المتوفي بـ«كورونا»

«الأطباء» تنعى الشهيد 604 المتوفي بـ«كورونا»

بدأ في الانحسار .. تطورات إعصار شاهين (بث مباشر)

بدأ في الانحسار .. تطورات إعصار شاهين (بث مباشر)

وزيرة الصحة تكشف موعد حصول طلاب الثانوية العامة على لقاح كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة تكشف موعد حصول طلاب الثانوية العامة على لقاح كورونا (فيديو)