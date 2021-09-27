المشدد10 سنوات وغرامة 100ألف جنية لمتهمين في الإتجار في المخدرات بالدرب الأحمر

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قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد10سنوات وتغريمهما مبلغ قدره 100ألف جنية في اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالدرب الأحمر .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على وعضوية المستشارين محمد شعبان ومحمود محمد .

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار في المخدرات.

وتبين أن التحريات السرية أفادت أن المتهمين احرزا مواد مخدرة مسحوق الهيروين ،وتم القبض عليهما بعد إستصدار أذن من النيابة العامة،والقى القبض على المتهمين وداخلها 23 لفافة ورقية تحوى على مسحوق بيج اللون وتبين أنه مادة الهيروين المخدر.