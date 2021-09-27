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«فريدة وأحدب نوتردام» يفتتحان عروض بيت المسرح بالمهرجان القومي الثلاثاء

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«فريدة وأحدب نوتردام» يفتتحان عروض بيت المسرح بالمهرجان القومي الثلاثاء «فريدة وأحدب نوتردام» يفتتحان عروض بيت المسرح بالمهرجان القومي الثلاثاء

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قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن عرضي «فريدة» من إخراج أكرم مصطفى، و«أحدب نوتردام» من إخراج ناصر عبدالمنعم يفتتحان عروض البيت الفني للمسرح المشاركة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ ١٤، ليقدم العرضين أيام الثلاثاء ووالأربعاء ٢٨، ٢٩ سبتمبر الجاري على مسرح الطليعة، حيث يقدم عرض «فريدة» في السادسة مساء على قاعة صلاح عبدالصبور، بينما يقدم عرض «أحدب نوتردام» في السابعة والنصف مساء على قاعة زكي طليمات، وتقدم العروض بالمجان.

«فريدة» بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبدالعزيز، ماكياج روبي مهاب، العرض عن «أغنية البجعة» لتشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.


‏‎ بينما «أحدب نوتردام» من بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبدالوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق على، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم .

المصرى اليوم

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