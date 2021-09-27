فلسطين ترحب بقرار حزب العمال البريطاني فرض عقوبات على إسرائيل

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رحبت دولة فلسطين، اليوم الاثنين، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المنعقد في مدينة برايتون على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، أن أعضاء حزب العمال، كانوا قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم اسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة"، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.

وأشار المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط اسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبرتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم "للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد".

ودعا مشروع القرار لوضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع اسرائيل والتي تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة. وطالب القرار حزب العمال بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.