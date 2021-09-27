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الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و 2200 إصابة جديدة بـكورونا

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الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و 2200 إصابة جديدة بـكورونا الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و 2200 إصابة جديدة بـكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، يوم الاثنين، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 92.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية 21 حالة وفاة و 2200 إصابة جديدة بـ"كورونا".

ولفتت الكيلة، إلى وجود 74 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 192 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في 1,372,528 بينهم 699,342 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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