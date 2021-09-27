النحاس: مروان محسن سينافس على هداف الدوري هذا الموسم

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وقال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن هناك اندية نجحت في الحصول على الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف: «الأهلي فيه حتة مرتبطة بالمستقبل ويبحثون عن التعاقد مع لاعبين للمستقبل بالذات إن التجارب اللي تمت في إعارة اللاعبين كانت رائعة مثل أحمد عبدالقادر وعمار حمدي، وهي استراتيجية جيدة للمستقبل».

وواصل: «فيه 3 لاعين رحلوا سعد سمير ومروان محسن، وسعد من أهم المدافعين في الفرقة وهو كان موقع 3 سنوات فات موسم منهم ولديه موسمين، ولعب قليلا بسبب الإصابة، وهو لم يترك الأهلي بسبب النواحي المالية ولكن هو قرر الرحيل من أجل منحه فرص اللعب الزيادة وهو طالع إعارة سنتين، وهو مرتبط بالأهلي ولا بد أن يكون كادرا مستقبليا للأهلي وهو كان ميالا لأنه يكمل والأهلي ترك له حرية الاختيار، ففكرنا سويا إننا وجدنا فكرة الإعارة أفضل له، وهو راعى أن سيجلس ويأخذ مبلغ كبير والأهلي لن يستفيد فهو قرر يفيد ناديه ويخرج للإعارة أفضل ويلعب ويعود بشكل أفضل وتكون الرؤية وضحت بشكل أكبر».

وأردف: «مروان محسن له وضع خاص ومتخيل أن التاريخ سيشهد أنه أكثر لاعب مورس عليه ضغوط غير طبيعية من جمهور الأهلي، والناس سارت خلف تقييم التوفيق وإنه لا يسجل أهدافا فيضعون عليه ضغوط غير طبيعية، وإحراز الأهداف بالطبع أحد مهامه بالطبع، ولو بتكلم على مصلحة فريق فهو محطة، وهو علاقته باللاعبين كانت جيدة، وقلت من 6 أشهر أنه إذا لم يشارك بصفة منتظمة فيرحل وهو ما حدث، مروان سينافس على هداف الدوري هذه السنة في النادي الذي سيذهب له وهو أقرب للانضمام لنادي فيوتشر».

وكان الأهلي قد أعلن رحيل مروان محسن بعد 5 مواسم قضاها داخل جدران القلعة الحمراء حقق خلالها عدة إنجازات كان أبرزها التتويج بلقبي دوري أبطال أفريقيا.

وعن أزمة الزمالك في حرمانه من القيد لفترتي تعاقد، أشار النحاس: “لازم النادي يرسل ردود تدعم دفاعه أو تكون صادقا فيما تقول وتعترف بخطأك فالاتحاد الدولي لكرة القدم ممكن يخفف العقوبات، ولكن الزمالك لن يعاني من عدم تسجيل صفقاته في النهاية، وممكن اتحاد الكرة في قراراته يأخذ وقت طويل أو يؤجل القرار، أو ينتهي بتليفون، ولكن في الفيفا لا ينفع هذا الأمر والتعامل مع الأجانب لازم يكون له نظام مختلف شوية في التعامل معه في المستقبل، وحتى الأهلي وقع في بعض هذه الأمور، ولازم وأنت بتتعاقد مع لاعب إنه ينفع لسنوات مقبلة حتى لا يكون بنفس مستواه ولا تعرف تتخلص منه”