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«الصحة» عن عودة المدارس: «العالم كله رجع للتعليم لأن ده مهم لصحة الطلاب النفسية»

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«الصحة» عن عودة المدارس: «العالم كله رجع للتعليم لأن ده مهم لصحة الطلاب النفسية» «الصحة» عن عودة المدارس: «العالم كله رجع للتعليم لأن ده مهم لصحة الطلاب النفسية»

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافة كورونا بوزارة الصحة، إنه يجب أن نكون واقعيين في التعامل مع الموجة الرابعة، لأن المريض الواحد من الممكن أن يصيب 7 أشخاص حوله.

وأضاف حسني، خلال مداخلة ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن المريض بكورونا حتى لو كانت الأعراض بسيطة يجب ألا يستهين، ويلتزم بالعزل المنزلي حتى لا يصيب من حوله.

وأكد حسني أن الإجراءات الاحترازية هي الواقي الوحيد من كورونا، مشددا على أننا يجب أن نعود للإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة، وجزء من تلك الإجراءات الاحترازية هي اللقاحات، متابعا: «نرجو الناس يتسابقوا في تلقي اللقاحات، فكل اللقاحات في حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية، وكل اللقاحات يتحقق فيها الأمان والفاعلية».

وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من تهاون المواطن الذي يحصل على اللقاح، مشددا على ضرورة التزام كل من يأخذ اللقاح بالإجراءات الاحترازية أيضًا، موضحًا أن الفائدة الأساسية من تلقي اللقاح هي عدم حدوث أعراض شديدة ووفيات.

وواصل: «فائدة اللقاحات هي عدم التعرض لمضاعفات شديدة تؤدي إلى الوفاة، ولو حصل أي عرض من أعراض كورونا لازم المواطن يعرف أن ده مش برد، لكن كورونا، وده خطر عليك وعلى اللي حواليك، وما زلنا نشاهد مرضى لا يتوجهون للمستشفى إلا بعد مرور 7 و8 أيام وهذا أمر خاطئ».

وعن عودة المدارس وتخوفات الأهالي من نزول أبنائهم للمدارس في ظل كورونا، قال: «العالم كله رجع للتعليم وكل الطلاب في المدارس، لأن ده مهم لصحة الطلاب النفسية.. وبالنسبة للتعليم الجامعي كل الطلبة محدش هيدخل الجامعة إلا لو مُتلقي للقاح، ووزارة الصحة وفرت اللقاح لكل هيئة التدريس والطلاب، والتعليم ما قبل الجامعي كل المدرسين والهيئة المعاونة هياخدوا لقاحات».

المصرى اليوم

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