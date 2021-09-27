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تمكن الدولي المصري أحمد حسن كوكا أهدافه في الدوري التركي لصالح فريقه الجديد كونيا سبور في مرمى قاسم باشا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات الجولة السابعة.

وظهر كوكا في التشكيلة الأساسية للفريق للمرة الأولى بعد ثلاث مشاركات سابقة كبديل صنع خلالهم هدفا واحدا، وترك الملعب عند الدقيقة 61.

وافتتح كوكا التسجيل في الدقيقة 18 قبل أن يضيف زميله كونيا سبور هدف التعزيز عند الدقيقة 21، وقلص ترافنيك النتيجة لقاسم باشا بعد ثماني دقائق فقط، وتعادل قاسم باشا في الدقيقة 63.

ويحتل كونيا سبور المركز السادس من جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن فنربخشة المتصدر، ويتواجد قاسم باشا في المركز السادس عشر بـ6 نقاط.