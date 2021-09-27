أخبار عاجلة

«جبالى» يحيل 8 اتفاقيات دولية اللى اللجان النوعية بالبرلمان -
«الأطباء» تنعى الشهيد 604 المتوفي بـ«كورونا» -
بدأ في الانحسار .. تطورات إعصار شاهين (بث مباشر) -
وزيرة الصحة تكشف موعد حصول طلاب الثانوية العامة على لقاح كورونا (فيديو) -
عروض مسرحية في 6 محافظات احتفاءً بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر (تفاصيل) -
"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات -
المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا ترقص على دفء شمس الخريف -
رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين -
حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ -
«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

فاروق فلوكس يطالب حضور افتتاح المهرجان القومي للمسرح بالوقوف دقيقة حداد

Print
فاروق فلوكس يطالب حضور افتتاح المهرجان القومي للمسرح بالوقوف دقيقة حداد فاروق فلوكس يطالب حضور افتتاح المهرجان القومي للمسرح بالوقوف دقيقة حداد

لاقتراحات اماكن الخروج

طالب الفنان الكبير فاروق فلوكس، جميع الحضور بافتتاح المهرجان القومي للمسرح، بالوقوف دقيقة حداد على الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خلال العامين الماضيين.

وانطلقت فعاليات افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، منذ قليل، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وقدمت الفنانة سهر الصايغ، فعاليات افتتاح المهرجان، وقام ببطولة الافتتاحية الفنان الشاب حمزة العيلي.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جاهزين لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جاهزين لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد

شباب المصريين الدارسين في فرنسا يشاركون في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight لدعم «حياة كريمة»

شباب المصريين الدارسين في فرنسا يشاركون في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight لدعم «حياة كريمة»

تاريخ مواجهات مصر وليبيا .. حكاية 21 مباراة

تاريخ مواجهات مصر وليبيا .. حكاية 21 مباراة

منتخب مصر يحصد 3 ميداليات في بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكوندو

منتخب مصر يحصد 3 ميداليات في بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكوندو