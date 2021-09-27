فاروق فلوكس يطالب حضور افتتاح المهرجان القومي للمسرح بالوقوف دقيقة حداد

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طالب الفنان الكبير فاروق فلوكس، جميع الحضور بافتتاح المهرجان القومي للمسرح، بالوقوف دقيقة حداد على الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خلال العامين الماضيين.

وانطلقت فعاليات افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، منذ قليل، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وقدمت الفنانة سهر الصايغ، فعاليات افتتاح المهرجان، وقام ببطولة الافتتاحية الفنان الشاب حمزة العيلي.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.