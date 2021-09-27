وزيرة الثقافة تعلن زيادة جوائز المهرجان القومي للمسرح 50%

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انطلقت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح، دورة «الكاتب المسرحي المصري»، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، بحضور الفنانة الوزيرة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وعدد كبير من صناع الفن.

في كلمتها قالت عبدالدايم: «جميلة اللحظات التي تجمعني بكم ونحن نحتفل بفنون مصرية متميزة لحصاد كامل من عروض مسرحية للقطاع العام والخاص، تلك العروض المعبرة عن الشخصية والهوية المصرية التي كانت ومازالت وستظل حاملة مشاعل التنوير والتحضر والرقي».

وأضافت: ولأن المسرح كلمة فقد كان مناسبا أن يكون عنوان هذا المهرجان في دورته الرابعة عشرة «الكاتب المسرحي المصري»، وأوضحت ان قيمة المهرجان ليست فقط في جملة العروض التي تشاهدونها، لكنها تكمن في مجموعة الندوات والمحاور الفكرية التي خصصت للكاتب المسرحي، وأشارت أن معظم محبي المسرح يجدون متعتهم في مشاهدة العروض وحضور الندوات وتبادل الأفكار وطرح التوصيات التي تنير الطريق للمبدعين لخلق مناخ مسرحي أفضل، ووجهت التحية للمكرمين خلال دورة هذا العام ولرئيس المهرجان ولفريق العمل لجهودهم في إخراج هذه الدورة للنور بشكل يليق بمصر وحضارتها.

أعلنت وزيرة الثقافة زيادة القيمة المالية لجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري بنسبة 50% على أن يتم مضاعفتها في الدورات القادمة تقديرا لدور المسرحيين البناء في صناعة الوعي وتشجيعا لهم على التنافس الشريف الخلاق وإيمانا بتشجيع المبدعين منهم.