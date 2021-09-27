بكاء دنيا سمير غانم أثناء تكريم والديها في المهرجان القومي للمسرح

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

انهارت الفنانة دنيا سمير غانم بالبكاء، أثناء تكريم والديها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14.

انطلقت فعاليات افتتاح المهرجان، منذ قليل، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.