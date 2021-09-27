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شؤون الحرمين تستحدث 25 مسارًا جديدًا بالمسجد الحرام يتناسب مع أعداد المعتمرين

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في ظل تزايد أعدادهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد

شؤون الحرمين تستحدث 25 مسارًا جديدًا بالمسجد الحرام يتناسب مع أعداد المعتمرين

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٢٥ مسارًا جديدًا في المسجد الحرام, لتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل تزايد أعداد المصلين والمعتمرين.

وأوضح وكيل إدارة الإرشاد المكاني المهندس معن قاروت, أنه جرى ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع معايير أعداد الزوار بالمسجد الحرام لمواكبة الاستعدادات لهذا العام 1443هـ, البالغ عددها (25) مسارًا بصحن المطاف، وتخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد.

وأشار إلى استحداث مصليات داخل المسجد الحرام وساحاته استعدادًا لاستقبال المعتمرين وتهيئتها حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

شؤون الحرمين تستحدث 25 مسارًا جديدًا بالمسجد الحرام يتناسب مع أعداد المعتمرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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