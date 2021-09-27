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محافظ بني سويف: المحافظة تمتلك مواهب في مختلف الرياضات والألعاب الفردية والجماعية

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محافظ بني سويف: المحافظة تمتلك مواهب في مختلف الرياضات والألعاب الفردية والجماعية محافظ بني سويف: المحافظة تمتلك مواهب في مختلف الرياضات والألعاب الفردية والجماعية

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التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بفرع الاتحاد المصري لكرة القدم بالمحافظة، في حضور مصطفى إبراهيم محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وصلاح بدر رئيس فرع كرة القدم بني سويف.

وأكد محافظ بني سويف دعمه الكامل لجهود فرع الاتحاد للنهوض بالقطاع الرياضي بالمحافظة، لاسيما أن بني سويف تمتلك المواهب في كل الفئات العمرية بداية من الأطفال والطلائع حتى الشباب، وفي مختلف الرياضات والألعاب الفردية والجماعية، خاصة كرة القدم التي تعتبر اللعبة الجماهيرية الأولى، وبرزت عدد من مراكز الشباب بالمحافظة في اللعبة على مستوى الجمهورية كان آخرها مركز شباب بليفيا، بجانب تحقيق حلم صعود الأندية للدوري الممتاز.

واستمع المحافظ لرؤساء الأندية ومراكز الشباب الحضور، الذين طرحوا مجموعة من المقترحات التي تدعم مسار كرة القدم بالمحافظة، وبعض المعوقات التي تقف حجر عثرة أمامهم في بعض الجوانب، وبعض المشكلات التي تواجه الأندية الرياضية ومراكز الشباب بشكل عام، والدعم والتعاون الممكن في مجال تذليلها.

المصرى اليوم

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