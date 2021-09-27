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ميقاتي: تعليق التحقيقات في قضية مرفأ بيروت أمر قضائي

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ميقاتي: تعليق التحقيقات في قضية مرفأ بيروت أمر قضائي ميقاتي: تعليق التحقيقات في قضية مرفأ بيروت أمر قضائي

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قال رئيس اللبنانية نجيب ميقاتي، الإثنين، إن وقف عمل القاضي طارق بيطار فيما يخص التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه، موضحا أنه يتمنى أن يستكمل بيطار مهمته بتوازن حتى الوصول إلى الحقيقة في تلك القضية.

وصرح ميقاتي في حديث على شاشة تلفزيون «إل بي سي إي» اللبنانية، بأن القاضي بيطار «صاحب كفاءة ومصداقية ونزاهة بحسب ما أسمعه عنه علما إنني لا أعرفه شخصيا، وكف يده اليوم عن ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي لا أتدخل فيه لكن أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة».

وتابع رئيس الحكومة: «نريد معرفة الحقيقة الكاملة في ملف انفجار بيروت وأنا شخصياً أتابع الموضوع وعلى اتصال دائم بوزير العدل، ونحن بدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار».

المصرى اليوم

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