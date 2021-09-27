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حبوب قاتلة .. لماذا حذرت أمريكا من مادتين مداولتان على الإنترنت

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حبوب قاتلة .. لماذا حذرت أمريكا من مادتين مداولتان على الإنترنت حبوب قاتلة .. لماذا حذرت أمريكا من مادتين مداولتان على الإنترنت

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حذرت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، مواطنينها من شراء حبوب متداولة عبر الإنترنت؛ نظرًا للانتشار المتزايد لجرعات قاتلة من مادتي «الفنتانيل» و«الميثامفيتامين» بهذه الحبوب المزيفة.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن النصيحة المطبقة على أدوية مزيفة صممت لتبدو وكأنها أدوية «أوكسيكونتين» و«فيكودين» و«زاناكس» أو «أديرال»، حسبما أفادت به وكالة «فرانس برس».

وحسبما أفادت به وكالة «فرانس برس» بالنقل عن،آن ميلجرام، مديرة إدارة مكافحة المخدرات،: «تأتي هذه التحذيرات في أعقاب انتشار بيع حبوب مزيفة عبر الانترنت للمواطنين تحتوي على هذه العقاقير الخطرة والمسببة للإدمان هي أكثر فتكًا ويمكن الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى».

وأكدت مديرة إدارة مكافحة المخدرات أن «تحليلات الإدارة المعملية كشفت أن اثنتين من كل خمسة أقراص مزيفة تحتوي على الفنتانيل الذي يحوي جرعة قاتلة» لافتة إلى: انتشار هذه الحبوب المزيفة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية.

تأتي هذه الاستشارة العامة النادرة- الأولى منذ عام 2015- في الوقت الذي ارتفعت فيه الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 93 ألفا في العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إن «الفنتانيل»، المادة الأفيونية الاصطناعية الأكثر شيوعا في الحبوب المقلدة، هي المحرك الرئيسي للارتفاع في الوفيات. تعتبر الجرعات الزائدة التي تحتوي على «الميثامفيتامين»، والتي يتم طلبها بشكل متزايد في الأقراص المزيفة، عاملا آخر.

تمت مصادرة أكثر من 9.5 مليون حبة دواء مزيفة حتى الآن هذا العام، أي أكثر من العامين الماضيين مجتمعين. تم إنتاج الغالبية العظمى من هذه الحبوب في المكسيك، فيما وردت المواد الكيميائية لتصنيع الفنتانيل في المكسيك من الصين.

المصرى اليوم

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