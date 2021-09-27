احتفالا باليوم العالمي.. جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم ورعاية مرضى الزهايمر

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أطلقت جامعة بنها، الإثنين، بالتعاون مع كلية الطب ولأول مرة، مبادرة لرعاية مرضي الزهايمر بأكبر دار مسنين في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي لمرضى الزهايمر، وفي إطار الدور المجتمعى لجامعة بنها لخدمة أهالي محافظة القليوبية.

جاءت المبادرة تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، والدكتور محمد الاشهب عميد الكلية،

ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن.

وقالت الدكتورة نرمين عدلي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المبادرة قامت بالوقوف على بروتوكولات العلاج المتبعة لحالات الزهايمر، ومتابعة طرق الاستجابة لها، مع تقديم التوصيات الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات.

و أكد الأستاذ الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، أن المبادرة شملت على تخصصات باطنة وعظام ورمد ونفسية وعصبية بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن نشاط قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها قد شهد طفرة كبيرة في جامعة بنها وتم فتح اطر جديدة لدعم المنظومة الصحية وتبديم خدمات طبية لكل فئات المجتمع في محافظة القليوبية.