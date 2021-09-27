نقيب الفلاحين : حلم محطة معالجة مياه بحر البقر تحقق على يد الرئيس

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن محطة معالجة مياه بحر البقر كان حلم لكل المصريين تحقق على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن المشروع القومي العملاق حدث تاريخي يحول أزمة تلوث المياه إلى فرصة لزيادة الموارد المائية.

وأضاف عبدالرحمن أن المشروع العظيم من أهم المشروعات التي تهدف إلى الاستفادة القصوي من كل قطرة مياه وتساهم في الحد من تلوث المياه وتساعد على الصحة العامه كما تضيف مصدر مائي جديد يساهم في توفير مياه لزيادة المساحات المنزرعة، بالإضافة إلى المشروعات القوميه كمشروع تبطين الترع وتحويل نظم الري القديمه لطرق ري حديثة وزراعة اصناف المحاصيل قليلة استهلاك المياه.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قضي فعليا على التعديات على الأراضي الزراعية وانخفض حجم التعديات لأقل مستوي له منذ عام 2011 بتوجيهاته، وتشديد إجراءات مراقبة التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد.