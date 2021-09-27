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الجيزة : تطوير شوارع في العمرانية

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الجيزة : تطوير شوارع في العمرانية الجيزة : تطوير شوارع في العمرانية

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قام حي العمرانية بمحافظة الجيزة استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف والإنارة، حيث تم استكمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع استديو الأهرام من شارع الهرم، والبدء بتنفيذ وتركيب بلاعات صرف الأمطار بشارع شكري من شارع الهرم، وتركيب البلدورات الخرسانية وبلاط الانترلوك بشارع عبدالرحمن حسني من شارع ناصر الثورة، وتركيب البلدورات الخرسانية بشارع عمر ابن أبي ربيعة من شارع الهرم، وإزالة الأرصفة والتعديات والتوسعة واستكمال تركيب البلدورات الخرسانية والبدء بتركيب وتنفيذ بلاعات مصارف الأمطار بشارع العدوي سليم من شارع ترعة الزمر.

المصرى اليوم

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