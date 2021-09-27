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أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن تعديات الردم هي الأخطر على المجرى المائي، مشيرا إلى إزالة 64 ألف حالة تعد على نهر النيل وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر شاشة صدى البلد، مساء الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة مواجهة التعديات على نهر النيل، متابعا أن مصر تنفذ مشروعات تنموية في مناطق مختلفة.

وأكد أنه لدينا حصر بكل أشكال التعديات على النيل، مشيرا إلى انه نعمل بكل قوة على إزالة جميع التعديات على النيل.

وتابع: هناك فجوة كبيرة بين احتياجات مصر ومواردها المائية، لافتا إلى أن لدينا زيادة سكانية كبيرة تلتهم الموارد المائية في مصر.

وأكد غانم أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر من أكبر المحطات في العالم، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى تنفيذ مشروعات كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية.