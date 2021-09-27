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نظمت السفارة الكورية بالقاهرة ندوة عبر الإنترنت للتعريف بإمكانات السوق الطبي والدوائي المصري والسياسات الحكومة المصرية في مجال الدواء والمعدات الطبي بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



شارك في الندوة الافتراضية السفير الكوري هونج جين ووك الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وأكثر من 60 شركة كورية مهتمة بالدخول إلى السوق الطبي المصري.

وأكد السفير هونج أن قطاع الصحة والدواء محور أساسي للتعاون الثنائي بين البلدين، في ضوء خطة مصر الطموحة لتصبح مركزًا طبيًا في المنطقة، لا سيما في صناعة اللقاحات والمنتجات الصيدلانية. وأعرب السفير هونج عن سعادته باستضافة هذا الحدث المهم في الوقت المناسب لتعزيز التعاون الطبي والصحي الثنائي.

وأضاف السفير هونج أن أكثر من 60 شركة كورية حضرت هذا الحدث، مما يعكس اهتمام الشركات الكورية بالدخول إلى السوق الطبي المصري. وأعرب عن أمله في توسيع استثمارات الشركات الكورية وتجارتها مع مصر بشكل أكبر، والاستفادة من هذه الفرصة التي ستعطي زخما للتعاون الثنائي وتؤدي في النهاية إلى مشاريع مشتركة ملموسة بين البلدين.



وشكرت الوزيرة هالة زايد السفير هونج على جهوده لتعزيز التعاون الطبي الثنائي. وأضافت أن الندوة فرصة جيدة لمساعدة الشركات الطبية الكورية على الدخول إلى السوق المصري. وأبدت استعدادها لمواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة والشركات الكورية، معربة عن أملها في تحقيق مشروعات تعاون ملموسة مع الجانب المصري والشركات المصرية بما في ذلك فاكسيرا. وأضافت أن الشركات الكورية تحتل مكانة متقدمة عالميًا في التكنولوجيا الطبية وجودة المنتجات، مشيرة إلى فرص التعاون لنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك.



و قدمت هيئة الدواء عرضًا حول السياسات واللوائح المصرية في القطاع الطبي وأجابت على استفسارات الشركات الكورية التي تساعد الشركات على فهم السياسات واللوائح المصرية ذات الصلة بشكل أفضل للدخول إلى السوق المصري.