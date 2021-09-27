إلهام شاهين عن تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح : «بتكرم في بيتى»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة، لتكريمها في مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14.

وقالت على هامش الافتتاح :«أنا فرحتي كبيرة ومختلفة، لأني حسة أني بكرم في بيتى، أنا الحقيقة دائماً فخورة جدآ، لأنهم بيقولوا عنى أن نجمة السينما الوحيدة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية».

انطلقت فعاليات افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وقدمت الفنانة سهر الصايغ، فعاليات افتتاح المهرجان.