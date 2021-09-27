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السجن 3 سنوات لسائق وعامل سرقا هاتف محامى بالإكراه

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السجن 3 سنوات لسائق وعامل سرقا هاتف محامى بالإكراه السجن 3 سنوات لسائق وعامل سرقا هاتف محامى بالإكراه

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة سائق وعامل بالسجن ٣ سنوات بتهمة السرقة بالإكراه لقيامهما بسرقة هاتف محامى تحت تهديد السلاح. وصدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف أبوزينة ومحمود الربيعى.

تعود القضية رقم 13082 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور القسم يفيد تلقيه بلاغا من المجني عليه «ع.م. ع» محامى بقيام متهمين بسرقته وإصابته بدائرة القسم .

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك، أنه أثناء سير المجني عليه «ع.م.ع» محامي بالطريق العام بدائرة القسم فؤجي بكلا من «أ.أ.ال» سائق و«م.ال.إ» عامل يشهرون أسلحة بيضاء ( سكين -كتر) في وجهه وتعدوا عليه واصاباه وسرقا هاتفه المحمول وفرا هاربين .

وعفب تقنين الاجرءات وأثناء قيامهما بمحاولة بيع الهاتف المسروق قيام لأحد الباعة الجائلين تم القاء القبض عليهما وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهما على النيابة العامة قررت، إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتقدم .

المصرى اليوم

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