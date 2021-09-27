وزير التعليم العالي يعلن مد فترة التقديم لـ 200 منحة بـ 4 جامعات أهلية (تفاصيل)

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مد فترة التقديم في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتوفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، للدراسة في الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، ونظراً للإقبال الشديد على المبادرة، حتى يوم الإثنين الموافق 4- 10- 2021، لذا يرجى من جميع المتقدمين سرعة الانتهاء من التسجيل وإتمام إختيار الرغبات ودفع رسوم اختبار القبول قبل هذا الموعد.

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه قد سبق وأن تمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة تهدف لإتاحة الفرصة أمام الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الحديثة، لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل ويأتي ذلك في إطار سياسة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة في جميع مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .

وأوضح الدكتور محمد شُعيرة- منسق الجامعات الأهلية، أن المنحة تغطى 72 ساعة معتمدة، تكفى للدراسة لمدة عامين كاملين، وأشار إلى أنه يُسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقًا للتخصص المناسب.